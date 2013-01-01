Какого цвета бывают стихи?а)чёрный стих;б)белый стих;в)красный стих;г)синий стих
Литература
Какого цвета бывают стихи?а)чёрный стих;б)белый стих;в)красный стих;г)синий стих
Ответ(ы):
Гость:
Точно знаю, что есть белый стих
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