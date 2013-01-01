Какого цвета бывают стихи?а)чёрный стих;б)белый стих;в)красный стих;г)синий стих

Литература
Какого цвета бывают стихи?а)чёрный стих;б)белый стих;в)красный стих;г)синий стих
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точно знаю, что есть белый стих
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения. Теория без практики мертва! нужно уметь что-то делать своими руками.
Ответить
Алгебра
СРОЧНО НАДО,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА 1)2cos^2 x/3+3sin x/3=0
Ответить
Математика
Что происходит с внутренней энергией человека когда после жара
Ответить
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 2 км, одновременно навстречу друг другу отправились пешеход и всадник. Чему ровна скорость каждого из ни...
Ответить
Математика
Математика 5 клас Мерзляк 2013
Ответить