Какую потенциальную энергию имеет пружина,если ее сжали на 8 см?Жёсткость пружины 100н/м

Физика
Какую потенциальную энергию имеет пружина,если ее сжали на 8 см?Жёсткость пружины 100н/м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
E = k * x² / 2 k - коэффициент жёсткости ( 100 Н / м )  x - величина деформации ( 8 см = 0,08² м = 0,0064 м² ) E = 100 * 0,0064 / 2 = 0,64 / 2 = 0,32 Дж
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