Сколько кубическим сантиметров составляет объем куба, если площадь поверхности одной из его граней равна 81 см квадратному?

Математика

Сколько кубическим сантиметров составляет объем куба, если площадь поверхности одной из его граней равна 81 см квадратному?

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