Сколько кубическим сантиметров составляет объем куба, если площадь поверхности одной из его граней равна 81 см квадратному?
Математика
Сколько кубическим сантиметров составляет объем куба, если площадь поверхности одной из его граней равна 81 см квадратному?
Ответ(ы):
Гость:
Одна грань куба - квадрат, площадь квадрата - квадрат его сороны 81=9*9 - значит сторона квадрата, а значит и сторона куба 8см объём куба равен произведению трёх измерений 9*9*9= 729(см³)
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