Ленивой какая часть речи
Русский язык
Ленивой какая часть речи
Ответ(ы):
Гость:
Ленивой - прилагательное. Н.ф. - ленивый. В предложении, наверняка, играет роль определения ;)
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