Ленивой какая часть речи

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Ленивой какая часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ленивой - прилагательное. Н.ф. - ленивый. В предложении, наверняка, играет роль определения ;) 
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