Помогите решить задание почему братья Гримм назвали "сорными травами" Белоснежку и мачеху ?
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Помогите решить задание почему братья Гримм назвали "сорными травами" Белоснежку и мачеху ?
Ответ(ы):
Гость:
Т.к у белоснежки были обидки на матчеху, за то что она убила ее отца. Ну и братья гримм, конечно же придумали свою версию.
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