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Как решать уравнения с дробями х+1_9=1
Математика
Как решать уравнения с дробями х+1_9=1
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Ответ(ы):
Гость:
Х=1-1/9 х= 9/9-1/9 х=8/9
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