Задача: В городе есть 2 туннеля . 1 туннель - 54 км , а 2 на 30 км . Сколько км 2 туннель ? Сколько км оба туннеля ? Спасибо за ранее ...
Математика
Задача: В городе есть 2 туннеля . 1 туннель - 54 км , а 2 на 30 км . Сколько км 2 туннель ? Сколько км оба туннеля ? Спасибо за ранее ...
Ответ(ы):
Гость:
54-30=24 -2туннель 24+54=78 -оба
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