Задача: В городе есть 2 туннеля . 1 туннель - 54 км , а 2 на 30 км . Сколько км 2 туннель ? Сколько км оба туннеля ? Спасибо за ранее ...

Математика

Задача: В городе есть 2 туннеля . 1 туннель - 54 км , а 2 на 30 км . Сколько км 2 туннель ? Сколько км оба туннеля ? Спасибо за ранее ...

Автор: Гость