Первая буква этого слова стоит в алфавите перед буквой Н, вторая-после буквы З, третья-между буквами П и С.
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Первая буква этого слова стоит в алфавите перед буквой Н, вторая-после буквы З, третья-между буквами П и С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается слово "мир"
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