Первая буква этого слова стоит в алфавите перед буквой Н, вторая-после буквы З, третья-между буквами П и С.

Русский язык

Первая буква этого слова стоит в алфавите перед буквой Н, вторая-после буквы З, третья-между буквами П и С.

Автор: Гость