Первая помощь при укусе ядовитой змеи

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1. Самое первое, что нужно сделать сразу же после укуса, — попытаться отсосать яд. Но только сразу же. Лучше всего в первые же секунды. Если прошло минут пять, то эта процедура становится совершенно бесполезной, так как за это время яд успевает разойтись по кровяному руслу и лимфатическим протокам. 2. Проколы, сделанные ядовитыми зубами, быстро спадаются, и их надо «открыть». Для этого захватите складку кожи на месте укуса и помните ее пальцами, только не очень сильно. Проколы обычно открываются и на их месте выступают маленькие капельки жидкости. Теперь можно приступать к отсасыванию. По поводу ссадин во рту или больных зубов можно особенно не беспокоиться. Все опытные змееловы отсасывают яд и себе, и товарищам, и не было ни одного случая, чтобы отсасывающий отравился. 3. Дальше главное — покой. Пострадавшему необходимо лежать и не шевелиться. Особенно беречь укушенную руку или ногу, не двигать ей ни в коем случае. Некоторые советуют даже наложить шину, чтобы обеспечить неподвижность. 4. Очень важно давать больному обильное питье. Лучше всего не очень горячий некрепкий сладкий чай. Рекомендуется прием антигистаминных препаратов. 5. Необходимо побыстрее доставить укушенного в больницу. Часто после укуса затруднено дыхание, может быть упадок сердечной деятельности, нарушения давления. Может развиться шок.