Первичные и вторичные признаки предпринимательства. Пожалуйста, помогите

Обществознание
Первичные и вторичные признаки предпринимательства. Пожалуйста, помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первичные и вторичные признаки обусловлены генетически, их структура  заложена уже в оплодотворенной яйцеклетке задолго до рождения  ребёнка.
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