Первичные и вторичные признаки предпринимательства. Пожалуйста, помогите
Обществознание
Первичные и вторичные признаки предпринимательства. Пожалуйста, помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первичные и вторичные признаки обусловлены генетически, их структура заложена уже в оплодотворенной яйцеклетке задолго до рождения ребёнка.
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