Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов.каждый рейс они перевозили одинаковое количество пассажиров .первый автобус перевёз на 94 человека меньше . чем второй . сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус
Математика
Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов.каждый рейс они перевозили одинаковое количество пассажиров .первый автобус перевёз на 94 человека меньше . чем второй . сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94:2=47 пассажиров за 1 рейс 47*4=188 первый автобус 47*6=282 второй автобус
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