Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов.каждый рейс они перевозили одинаковое количество пассажиров .первый автобус перевёз на 94 человека меньше . чем второй . сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус

Математика

Первый автобус сделал за день 4 рейса второй 6 рейсов.каждый рейс они перевозили одинаковое количество пассажиров .первый автобус перевёз на 94 человека меньше . чем второй . сколько пассажиров перевёз за день каждый автобус

Автор: Гость