Пешеход идет со скоростью X километров час Запиши в виде выражения путь пройденны?? им за 3 часа

Математика
Пешеход идет со скоростью X километров час Запиши в виде выражения путь пройденны?? им за 3 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=3*x вот и все )))))))))
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