Пешеход прошёл 40% намеченного пути. Какова длина всего его пути, если он прошёл 8км?
Математика
Пешеход прошёл 40% намеченного пути. Какова длина всего его пути, если он прошёл 8км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 км-40%-0.4 х км - 100% - 1 8/0.4=х х=20 км
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