Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит правильно хотя бы на один вопрос, если он выбирает ответы наугад?

Математика

Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит правильно хотя бы на один вопрос, если он выбирает ответы наугад?

Автор: Гость