Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит правильно хотя бы на один вопрос, если он выбирает ответы наугад?
Математика
Пете предложено 2 задания с выбором ответа. в каждом задании 5 вариантов ответа, ве??ным является один из них. Какова вероятность, что Петя ответит правильно хотя бы на один вопрос, если он выбирает ответы наугад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 - вероятность неверного ответа на вопрос 4/5*4/5=16/25 - вероятность неверного ответа на 2 вопроса 1-16/25=9/25 - вероятность, что Петя ответит правильно хотя бы на один вопрос, если он будет выбирать ответ на угад
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