Помогите решить 712 задание. Даю 15 баллов. Заранее спасибо
Алгебра
Помогите решить 712 задание. Даю 15 баллов. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n+1)(2n-3)+(n-1)(3n+1) 1. Перемножаем многочлены. (2n²-3n+2n-3)+(3n³+n-3n-1) Раскрываем скобки и находим подобные слогаемые. 2n²-3n-4 Остальные сделай по образцу
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