Помогите плиз . Не понимаю (((( Даю 30 баллов сравнительный анализ древнегреческого театра от современного По такой схеме История .Общие черты. Отличительные черты

Гость: Гость:

В Греции не существовало постоянно играющих актёров. Меценаты поддерживали театр, но никоим образом не государство, т. е древнегреческий театр был полностью зависим от пожертвований богатых граждан Греции. Театр был под открытым небом, на круглой сцене. Зрители сидели прямо на камнях, которым придали форму скамеек. Так как на большом расстоянии не было видно игры актёров, они одевали специальные маски, изображающие какую-либо эмоцию