В равнобедренной трапеции меньшее основание равно B, а высота h образует с боковой стороной угол Альфа. Найти периметр трапеции. (Задача 8 класса)

Гость: Гость:

Не знаю как по-другому записать выражение для периметра, кроме как через тригонометрические функции. Наверное нет другого способа. Второе основание, назовём его А, выразится так: А = В + 2 * h / tg(Альфа) Боковые стороны (возьмём сразу обе), назовём их L, будут такие: 2 * L = 2 * h / sin(Альфа) Периметр равен сумме оснований и обеих боковых сторон Р = В + А + 2 * L P = B + B + 2 * h / tg(Альфа) + 2 * h / sin(Альфа) = 2 * ( В + h *( cos (Альфа) / sin(Альфа) + 1 / sin(Альфа) )) = 2 * ( В + h * ( cos(Альфа) + 1 ) / sin (Альфа) ) Как-то так у меня получается. Лучше проверь за мной.