Помогите!!!! Как называется острый перец 8 букв.

Литература
Помогите!!!! Как называется острый перец 8 букв.
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Гость:
Нагахари или пеперони
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