В школе 100 детей посещают кружки рисования и пения. 90 детей рисуют,65 детей поют.Ско??ько детей учатся и рисовать, и петь?А сколько детей только рисуют?
Математика
В школе 100 детей посещают кружки рисования и пения. 90 детей рисуют,65 детей поют.Ско??ько детей учатся и рисовать, и петь?А сколько детей только рисуют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 детей из них 90 поют остается 10 значит или 65 (те что входят в 90) или 55 то что к ним - те 10 результат: от 55 до 65 (точного ответа быть не может со стороны логики) х^2+х+число (за этим точнее но я забыл само уравнение)
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