В школе 100 детей посещают кружки рисования и пения. 90 детей рисуют,65 детей поют.Ско??ько детей учатся и рисовать, и петь?А сколько детей только рисуют?

Гость: Гость:

100 детей из них 90 поют остается 10 значит или 65 (те что входят в 90) или 55 то что к ним - те 10 результат: от 55 до 65 (точного ответа быть не может со стороны логики) х^2+х+число (за этим точнее но я забыл само уравнение)