Петя и Коля получили большое задание на лето по математике,состоящее из одинакового коичества задач.После того как Петя решил 123 задачи ,а Коля 1 59 задач,Пете осталось решить в 5 раз больше задач , чем Коле.Сколько задач долж...

Математика

Петя и Коля получили большое задание на лето по математике,состоящее из одинакового коичества задач.После того как Петя решил 123 задачи ,а Коля 1 59 задач,Пете осталось решить в 5 раз больше задач , чем Коле.Сколько задач должен решить каждый мальчик за лето

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