Петя и Коля получили большое задание на лето по математике,состоящее из одинакового коичества задач.После того как Петя решил 123 задачи ,а Коля 1 59 задач,Пете осталось решить в 5 раз больше задач , чем Коле.Сколько задач долж...
Математика
Петя и Коля получили большое задание на лето по математике,состоящее из одинакового коичества задач.После того как Петя решил 123 задачи ,а Коля 1 59 задач,Пете осталось решить в 5 раз больше задач , чем Коле.Сколько задач должен решить каждый мальчик за лето
Ответ(ы):
Гость:
123+5x=Пете 159+x=Коле 123+5x=159+x 159-123=4x x=9 159+9=168 Ответ: 168 задач.
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