Задача: когда из пакета с фруктами ,масса которого равна 2 кг 600 грамм,достали апельсин,в пакете остались две дыни массой по 1кг 200грамм каждая.Чему равна масса апельсина? Помогите пожалуйста буду очень благодарен!!!
Математика
Задача: когда из пакета с фруктами ,масса которого равна 2 кг 600 грамм,достали апельсин,в пакете остались две дыни массой по 1кг 200грамм каждая.Чему равна масса апельсина? Помогите пожалуйста буду очень благодарен!!!
Ответ(ы):
Гость:
Две дыни весят 1кг200гр×2= 2 кг 400 гр тогда узнаем сколько весит апельсин 2 кг 600гр-2кг400гр= 200гр
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