Задача: когда из пакета с фруктами ,масса которого равна 2 кг 600 грамм,достали апельсин,в пакете остались две дыни массой по 1кг 200грамм каждая.Чему равна масса апельсина? Помогите пожалуйста буду очень благодарен!!!

Математика

Задача: когда из пакета с фруктами ,масса которого равна 2 кг 600 грамм,достали апельсин,в пакете остались две дыни массой по 1кг 200грамм каждая.Чему равна масса апельсина? Помогите пожалуйста буду очень благодарен!!!

Автор: Гость