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Помогите с 4,5,6,7 пожалуйсто или что-нибудь из них.
Математика
Помогите с 4,5,6,7 пожалуйсто или что-нибудь из них.
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Ответ(ы):
Гость:
4)A 5)B ............... ..
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