ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!СРОЧНО!!!найдите корень уравнения х-6/7х+3=х-6/5х-1.Если уравнение имеет более одного корня ,в ответе запишите больший из корней.

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!СРОЧНО!!!найдите корень уравнения х-6/7х+3=х-6/5х-1.Если уравнение имеет более одного корня ,в ответе запишите больший из корней.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не уверенна, но вот  x-6+21x7x=x-65x-1 22x-67x-x-65x-1=0 (5x-1)*(22x-6)-(7x*(x-6))=0 знаменатель отбросили 110x-30x-22x+6-7x²+42x=0 7x²-100-6=0 D1=b-ac=100+42=11√21 x=100+11√21 больший корень  х=100-11√21 меньший корень
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