ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!СРОЧНО!!!найдите корень уравнения х-6/7х+3=х-6/5х-1.Если уравнение имеет более одного корня ,в ответе запишите больший из корней.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!СРОЧНО!!!найдите корень уравнения х-6/7х+3=х-6/5х-1.Если уравнение имеет более одного корня ,в ответе запишите больший из корней.

Автор: Гость