Петя придумал 6 выражений со скопками. значение которых равно 15. а лена придумала на 2 выражения больше. поставь вопрос и реши задачу
Математика
Петя придумал 6 выражений со скопками. значение которых равно 15. а лена придумала на 2 выражения больше. поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы):
Гость:
Петя придумал 6 выражений со скопками. Значение которых равно 15, а Лена придумала на 2 выражения больше. Сколько выражений придумала Лена?
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