Петя придумал 6 выражений со скопками. значение которых равно 15. а лена придумала на 2 выражения больше. поставь вопрос и реши задачу

Математика

Петя придумал 6 выражений со скопками. значение которых равно 15. а лена придумала на 2 выражения больше. поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость