Петя пришел в гости к Артему. "О сколько у вас часов!"-, удивился Петя. А какие из них показывают точное время? Никакие: одни из них отстают на полчаса, вторые на 40 мин. спешат, а третьи - стоят. Который час?
Математика
Петя пришел в гости к Артему. "О сколько у вас часов!"-, удивился Петя. А какие из них показывают точное время? Никакие: одни из них отстают на полчаса, вторые на 40 мин. спешат, а третьи - стоят. Который час?
Ответ(ы):
Гость:
Определить часы которые показывают время с разницей 1 час 10 минут и по ним определиться -который час.От бегущих вперед-отнять 40 мин...а к отстающим прибавить 30 минут...ну а 3-и будут показывать отличное от первых часов время
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