Петя пришел в гости к Артему. "О сколько у вас часов!"-, удивился Петя. А какие из них показывают точное время? Никакие: одни из них отстают на полчаса, вторые на 40 мин. спешат, а третьи - стоят. Который час?

Математика

Петя пришел в гости к Артему. "О сколько у вас часов!"-, удивился Петя. А какие из них показывают точное время? Никакие: одни из них отстают на полчаса, вторые на 40 мин. спешат, а третьи - стоят. Который час?

Автор: Гость