Найдите основание AD равнобедренной трапеции ABCD, если BC=6см.,боковая сторона CD=3см., ??гол B = 120 градусов,A=60 градусов,С=D=90 градусов. Найти:сколько AD?

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Трапеция получается прямоугольная Проведем из вершины В высоту BH на основание AD Получится прямоугольный треугольник ABH с прямым углом BHA Тогда т.к один угол в нем 60 град, второй 90, значит 3-ий 30 град Напротив угла в 30 град в прямоугольном треугольнике лежит гипотенуза ( а она равна 3 по условию) лежит катет в два раза меньше гипотенузы. Т.е катет AH равен 1,5 Тогда AD=6+1.5=7.5