Сколько весила кольчуга

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Сколько весила кольчуга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С короткими рукавами и подолом до середины бедра не превышал 7, максимум 10 кг.
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