Напиши рівняння реакції між:а)літієм і натрієм з водою,б)калієм і натрієм та бромо??,в)калієм і натрієм та йодом,г)калієм і рубідієм та сіркою.

Химия

Напиши рівняння реакції між:а)літієм і натрієм з водою,б)калієм і натрієм та бромо??,в)калієм і натрієм та йодом,г)калієм і рубідієм та сіркою.

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