Пять предложений на англиском языке про семью с переводом

Гость: Гость:

I have a big/a small family у меня большая/маленькая семьяMy family consists of father, mother, sister, brother - в моей семье - папа, мама, сестра, брат.My family is very friendly Моя семья очень дружная.We like spending time together Мы любим вместе проводить время.We like skating, skiing, walking, swimming, shopping and playing different games together. Мы любим вместе кататься на коньках, на лыжах, гулять, плавать, ходит по магазинам и играть в разные игры.