По описанию определите, о какой природной зоне идёт речь. Чем дальше на юг, тем ре??е становится лес, пока не исчезнет совсем -- началась природная зона ... . Значительная часть этой зоны сильно изменена человеком -- распа...

Биология

По описанию определите, о какой природной зоне идёт речь. Чем дальше на юг, тем ре??е становится лес, пока не исчезнет совсем -- началась природная зона ... . Значительная часть этой зоны сильно изменена человеком -- распахана под посевы или занята под пастбища для скота. Лишь на охраняемых заповед­ных территориях можно увидеть настоящую ... с её основными обитателями

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