Пятачок решил накопить на новый воздушный шарик для ослика Иа. естественно, в свою копилку он опускал только "пятачки".в первый день он бросил несколько монет, во второй день еще две монеты.после двух дней монет в копилке было ...

Литература
Пятачок решил накопить на новый воздушный шарик для ослика Иа. естественно, в свою копилку он опускал только "пятачки".в первый день он бросил несколько монет, во второй день еще две монеты.после двух дней монет в копилке было меньше восьми. в третий день пятачок бросил еще два"пятака",и в копилке стало больше восьми монет.сколько монет опустил в копилку Пятачкок в первый день?
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Гость:
В первый день пятачок бросил 5 "пятачков"
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