Пятачок решил накопить на новый воздушный шарик для ослика Иа. естественно, в свою копилку он опускал только "пятачки".в первый день он бросил несколько монет, во второй день еще две монеты.после двух дней монет в копилке было ...

Литература

Пятачок решил накопить на новый воздушный шарик для ослика Иа. естественно, в свою копилку он опускал только "пятачки".в первый день он бросил несколько монет, во второй день еще две монеты.после двух дней монет в копилке было меньше восьми. в третий день пятачок бросил еще два"пятака",и в копилке стало больше восьми монет.сколько монет опустил в копилку Пятачкок в первый день?

Автор: Гость