Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів

Биология

Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів

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