Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів

Биология
Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів
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Гость:
ЖИРІВ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННІ 1 ГРАМА ЖИРУ ВИДІЛЯЄТЬСЯ 38,9 КДж
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