Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів
Биология
Під час розщепленя 1г яких речовин виділяється найбільша кількість енергійі вуглеводів вітамінів білків жирів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖИРІВ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННІ 1 ГРАМА ЖИРУ ВИДІЛЯЄТЬСЯ 38,9 КДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Our school trip to Russia is planned for January. We are going to stay in St Petersburg. for 2 days. Do you think we‛ll have enough time to see the...
Другие предметы
Русский язык
Какие орфограммы здесь?Снежинки, настоящую, облили, большую, уложили, пушистых,крошек, сначала, слышал, угрожающее, шипение, мамаши, сейчас, чудесн...