Как повлияли три больших государства раннего Средневековья на дальнейшее развит??е религии

История
Как повлияли три больших государства раннего Средневековья на дальнейшее развит??е религии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)в религии Б)создания государства В)в социальных отношениях
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