Упр193!!! Помогите !!!! Пож!!!
Русский язык
Упр193!!! Помогите !!!! Пож!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 сказуемые- писал, продолжает писать, начал писать Во 2 сказуемые- пошёл, перестал ходить, мечтал пойти В 3 сказуемые- поеду, поехал бы, собираюсь поехать В 4 сказуемые- наступила, зеленеют, наступила, продолжают зеленеть
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