Упр193!!! Помогите !!!! Пож!!!

Гость: Гость:

В 1 сказуемые- писал, продолжает писать, начал писать Во 2 сказуемые- пошёл, перестал ходить, мечтал пойти В 3 сказуемые- поеду, поехал бы, собираюсь поехать В 4 сказуемые- наступила, зеленеют, наступила, продолжают зеленеть