Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими ??одителями». Приведите аргументы, доказывающие эту мысль древнегреческого философа Фалеса ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ
Право
Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими ??одителями». Приведите аргументы, доказывающие эту мысль древнегреческого философа Фалеса ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети как губки,и они видя ваше отношение,ваши разговоры, ваши манеры и повадки, перенимают их.Грубое отношение и плохое слово передавшее вами вашим родителям, дети видят , и поступают так же с Вами, считая это за должное.Ещё говорится бумерангом все возвращается.Относись к людям так,как хочешь чтобы отнеслись к тебе.Не подавая плохих манер нашему поколению- мы воспитуем добрых детей.
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