Помогите с алгеброй 8кл 30 баллов (номер 75)
Алгебра
Помогите с алгеброй 8кл 30 баллов (номер 75)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/17 =0.11 4/17 =0.24 8/17=0.47 9/17=0.53 Ответ: 4)
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