Подготовьте рассказ о дружбе конька горбунка и ивана до завтра
Литература
Подготовьте рассказ о дружбе конька горбунка и ивана до завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили на свете Иван и конек горбунок дружили они дружно им было весело однажды иван увидел перо жарптицы конек горбунок сказал -не трогай перо а то много бед принесет Не послушался иван и взял перо.
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