Из учебника географии 7 предложений со сложными словами

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Из учебника географии 7 предложений со сложными словами
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Реферат  инструктор  географ  планшет  телевизор 
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