Сделать синтаксический разбор Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикоснове??ия легкие снежинки осыпаются.

Гость: Гость:

(что?) веточки-подлежащее веточки (что сделаны?) покрыты -сказуемое,покрыты (чем?) хлопьями-дополнение., (что?) снежинки-подлежащее,снежинки (что делают ?) осыпаются -сказуемое,снежинки (какие?) лёгкие -определение, осыпаются (от чего?) от прикосновения-дополнение ,от прикосновения (какого?) любого- определение Предложение сложное,сложносочиненное,состоит из двух простых,распространённое.