Сделать синтаксический разбор Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикоснове??ия легкие снежинки осыпаются.
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Сделать синтаксический разбор Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикоснове??ия легкие снежинки осыпаются.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что?) веточки-подлежащее веточки (что сделаны?) покрыты -сказуемое,покрыты (чем?) хлопьями-дополнение., (что?) снежинки-подлежащее,снежинки (что делают ?) осыпаются -сказуемое,снежинки (какие?) лёгкие -определение, осыпаются (от чего?) от прикосновения-дополнение ,от прикосновения (какого?) любого- определение Предложение сложное,сложносочиненное,состоит из двух простых,распространённое.
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