Какое родственое слово к слову лететь
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Какое родственое слово к слову лететь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полет, летчик, летучий, взлетный.
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