Напиши 3 равенства ,в которых разность двух заимно перевернутых чисел равна 1)27: 2)45.
Математика
Напиши 3 равенства ,в которых разность двух заимно перевернутых чисел равна 1)27: 2)45.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое 36=36 второе 54=54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте.Назовите сказки. 1. Пошла Женя по ЛЕСУ искать такую ПОЛЯНКУ, где земляника сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. 2. Девочка по...
Математика
4 Первые 100 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 240 км − со скоростью 60 км/ч, а последние 200 км − со скоростью 100 км/ч. Найдит...
Другие предметы
История
Расскажите о наиболее запомнившемся вам сражении в первую мировую или наиболее з??помнившемся событии -не менее трех тезисов-где?когда?кто победил ...