Напиши 3 равенства ,в которых разность двух заимно перевернутых чисел равна 1)27: 2)45.

Математика
Напиши 3 равенства ,в которых разность двух заимно перевернутых чисел равна 1)27: 2)45.
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Первое 36=36 второе 54=54
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