Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?
Физика
Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ma=F-F21 на первое тело ma=F12 на второе тело ma+ma=F-F21+F12 F21=F12 2ma=F ma=F/2 на второй брусок действует сила 5 Н F21-сила действующая на 1 брусок со стороны второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделать синтаксический разбор Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикоснове??ия легкие снежинки осыпаются.
Українська мова
Математика