Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?

Физика
Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ma=F-F21 на первое тело ma=F12    на второе тело ma+ma=F-F21+F12      F21=F12       2ma=F   ma=F/2 на второй брусок действует сила 5 Н     F21-сила действующая на 1 брусок со стороны второго
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