Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?

Физика

Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренебрегаем. Чему равен модуль силы, действующей на брусок А со стороны нити?

Автор: Гость