Срочно пересказ на тему 3 жизни владимира дубровского помогите плиз или "Дубровск??й в роли Дефоржа"
Литература
Срочно пересказ на тему 3 жизни владимира дубровского помогите плиз или "Дубровск??й в роли Дефоржа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский встретил дефоджа и предложил ему поменяться местами что бы поехать к Троекурову но там вместо своей цели он решил подкатывать к Маше записками , потом Дубровский решился сказать что он не дефордж а Дубровский, но Троекуров заметил записки и решел ускорить свадьбу с другим и они договорились спрятоть кольцо в дупло дуба и если кольца там не будет значит Дубровский должен будет ее спасать и так и случилось, когда он приехал то они уже поклялись и помолились что не раззведутся , потом он уехал за границу КОНЕЦ!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два бруска, связанные нитью, движутся под действием горизонтальной силы F, модуль ??оторой равен 10 Н. Масса каждого бруска равна m. Трением пренеб...
Русский язык
Сделать синтаксический разбор Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикоснове??ия легкие снежинки осыпаются.
Українська мова