Срочно пересказ на тему 3 жизни владимира дубровского помогите плиз или "Дубровск??й в роли Дефоржа"

Гость: Гость:

Дубровский встретил дефоджа и предложил ему поменяться местами что бы поехать к Троекурову но там вместо своей цели он решил подкатывать к Маше записками , потом Дубровский решился сказать что он не дефордж а Дубровский, но Троекуров заметил записки и решел ускорить свадьбу с другим и они договорились спрятоть кольцо в дупло дуба и если кольца там не будет значит Дубровский должен будет ее спасать и так и случилось, когда он приехал то они уже поклялись и помолились что не раззведутся , потом он уехал за границу КОНЕЦ!!!