1.Рассчитай численное значение молярной массы брома M(Br2) = 2.Рассчитай молярную ма??су оксида кремния(IV) SiO2. M(SiO2)= 3.Рассчитай молярную массу сернистой кислоты H2SO3 M(H2SO3)= 4.Рассчитай численное значение величин...

Химия
1.Рассчитай численное значение молярной массы брома M(Br2) = 2.Рассчитай молярную ма??су оксида кремния(IV) SiO2. M(SiO2)= 3.Рассчитай молярную массу сернистой кислоты H2SO3 M(H2SO3)= 4.Рассчитай численное значение величины молярной массы нитрата никеля(II). M(Ni(NO3)2)= 5.Рассчитай молярную массу октадекагидрата сульфата хрома(III) Cr2(SO4)3⋅18H2O M(Cr2(SO4)3⋅18H2O)= 6.Рассчитай численное значение величины молярной массы плавикового шпата. M=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Br2)=80*2=160г/моль M(SiO2)=28+16*2=60г/моль M(H2SO3)=1*2+32+16*3=82г/моль M(Ni(NO3)2)=59+2*14+16*6=183г/моль M(Cr2(SO4)3*18H2O)= 52*2+32*3+16*12+18*1*2+18*16=716г/моль M(CaF2)=40+19*2=78г/моль
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