Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?

История

Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?

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