Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?
История
Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людям было очень важно земледелие, их наказывали есть земля была пуста. И разница между ними-ремесло это дело рук (самоделие) , а ремеслинника занимаются ремеслов а сельское хозяйство (сазают).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???
Қазақ тiлi