Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?

История
Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Людям было очень важно земледелие, их наказывали есть земля была пуста. И разница между ними-ремесло это дело рук (самоделие) , а ремеслинника занимаются ремеслов а сельское хозяйство (сазают).
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