ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???

Математика

ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???

Автор: Гость