ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???
Математика
ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-26 = 24 24 : 6 = 4 - третье число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Химия
1.Рассчитай численное значение молярной массы брома M(Br2) = 2.Рассчитай молярную ма??су оксида кремния(IV) SiO2. M(SiO2)= 3.Рассчитай молярну...