ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???

Математика
ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-26 = 24 24 : 6 = 4 - третье число
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