Почему революция 1911-1913 переросла в гражданскую войну и осталась незавершенной? Срочно! Пожалуйста помогите!

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ржуазная революция 1911-13 в Китае, приведшая к свержению маньчжурской династии Цин и провозглашению Китайской республики была вызвана исторической необходимостью уничтожить гнёт иноземной маньчжурской монархии, консервировавшей феодальные порядки в политической и общественно-экономической жизни страны, а также засилье иностранного империализма. Её движущими силами были национальная буржуазия, городская мелкая буржуазия, крестьянство, рабочие, либеральные помещики. Началом С. р. явилось победоносное восстание войск 10 октября 1911 в г. Учан. К концу ноября 1911 в 15 провинциях Южного, Центрального и Северного Китая было свергнуто господство маньчжурской монархии. В результате экономической слабости и политической незрелости революционного крыла буржуазии к власти во многих провинциях пришли представители либеральной буржуазии и либеральных помещиков. Оказавшись в трудном положении, маньчжурский двор по совету китайской феодальной реакции и американско-английской дипломатии призвал к власти крупного китайского феодала, создателя реакционной бэйянской (северной) армии - генерала Юань Шикая, назначив его 2 ноября 1911 премьер-министром и главкомом действующей армии. Юань Шикай стал проводить политику лавирования между Цинской династией и революционерами в интересах китайской феодально-компрадорской реакции и международного империализма. Руководители республиканского лагеря пошли на переговоры с правительством Юань Шикая. 26 декабря 1911 из эмиграции на родину вернулся Сунь Ятсен. 29 декабря собрание делегатов от восставших провинций избрало его временным президентом Китайской республики. Империалистические державы не признали Нанкинского правительства. Соглашательское большинство деятелей революционного лагеря требовало от Сунь Ятсена передачи поста президента Юань Шикаю. 12 февраля 1912 маньчжурский император отрекся от престола, а 13 февраля 1912 Сунь Ятсен под давлением внешней и внутренней контрреволюции вынужден был заявить о своей отставке. 15 февраля 1912 Нанкинское собрание делегатов избрало Юань Шикая временным президентом.27 апреля 1913, вопреки воле парламента, юаньшикаевское правительство для укрепления своего финансового положения подписало с империалистическим банковским консорциумом соглашение о займе в 25 млн. ф. ст. Это явилось началом открытого государственного переворота. Сунь Ятсен призвал народ к антиюаньшикаевскому восстанию, но оно в августе 1913 было подавлено бэйянскими войсками. В стране установилась военно-феодальная диктатура Юань Шикая.вывод своим задачам революция 1911—1913 гг. была буржуазной революцией, носившей антифеодальный характер и объективно направленной против империализма (силы феодальной реакции были внутренней опорой колонизаторов и поэтому открыто под­держивались иностранными империалистами).