Что вы можете рассказать об общении робинзона с окружающим его миром?

Гость: Гость:

Он попал на остров 1 и поэтому ему не с кем было разговаривать и общаться он изучал остров на котором находился узнавал какие там обитают животные и растения . Он был очень начитанным и умным человеком, именно поэтому ему было очень интересно познавать всё это ,хотя всё равно у него не было выбора