Что вы можете рассказать об общении робинзона с окружающим его миром?
Литература
Что вы можете рассказать об общении робинзона с окружающим его миром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он попал на остров 1 и поэтому ему не с кем было разговаривать и общаться он изучал остров на котором находился узнавал какие там обитают животные и растения . Он был очень начитанным и умным человеком, именно поэтому ему было очень интересно познавать всё это ,хотя всё равно у него не было выбора
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими ??одителями». Приведите аргументы, доказывающие эту мысль древне...
История
Как были связаны между собой успехи в сельском хозяйстве и в ремесле? Что было выз??ано выделение ремесла в занятие большой группы людей?
Математика
ПОМОГИТЕ ЗАПИСАТЬ УСЛОВИЕ .первое число 50.второе 26 . третье число в 6 раз меньше разности первых двух чисел найди третье число???
Қазақ тiлi