Кислород и кремний это: а)молекулы б)смеси в)простые вещества г)химические элементы Нужно выбрать что то одно

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Кислород и кремний это: а)молекулы б)смеси в)простые вещества г)химические элементы Нужно выбрать что то одно

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