Підібрати спільнокореневі слова:думка, похід
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Підібрати спільнокореневі слова:думка, похід
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думати дума походеньки похідний
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